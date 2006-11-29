Невідомі кинули петарди на територію посольства України в Москві

Співробітники посольства України в РФ не постраждали від петард, кинутих на територію дипмісії. Про це повідомив РІА «Новости» прес-секретар посольства Сергій ДОВБЕШКО.

"Близько 17.00 три особи проходили повз будівлю посольства України і кинули три петарди "файєр" на його територію", - сказав він. За словами С.ДОВБЕШКА, ніхто із співробітників дипмісії не постраждав.

"Посольство готує відповідне звернення до російських компетентних органів", - зазначив дипломат.