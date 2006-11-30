Курочкін пропонував у заставу будь-які гроші

Апеляційний суд Києва прийняв рішення залишити російського бізнесмена Максима КУРОЧКІНА під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд відмовив у задоволенні скарги адвокатів М.КУРОЧКІНА на постанову Голосіївського районного суду столиці, який їхньому підзахисному обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У постанові колегії судової палати цивільних справ Апеляційного суду, зокрема, зазначається: «Постанову судді Голосіївського суду міста Києва від 23 листопада 2006 року залишити без змін. В задоволенні апеляційної скарги адвоката Василя ДІДЕНКА відмовити».

Перед цим В.ДІДЕНКО, виступаючи на судовому засіданні, висловлював думку, що більш доцільною мірою запобіжного заходу, яку може обрати суд для М.КУРОЧКІНА, є грошова застава. При цьому адвокат підкреслив, що родина М.КУРОЧКІНА готова сплатити як заставу будь-яку грошову суму, яку вкаже суд.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада М.КУРОЧКІНА затримали в міжнародному аеропорту «Бориспіль» за постановою Голосіївського райсуду Києва.

За даними начальника Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Кирила КУЛІКОВА, М.КУРОЧКІН підозрюється у причетності до скоєння двох злочинів.

23 листопада Голосіївський райсуд Києва обрав міру запобіжного заходу для М.КУРОЧКІНА - утримання під вартою строком на два місяці.