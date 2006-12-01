Хто має стати новим міністром закордонних справ

Радник прем’єр-міністра України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що наступним міністром закордонних справ замість звільненого сьогодні парламентом Бориса ТАРАСЮКА, має стати професійна людина, яка вміє шукати компроміси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ГРИЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Це важка праця, яка вимагає професійно глибоких знань, вміння спілкуватися з людьми і їх переконувати, знаходити компроміс там, де є можливість, загострювати ситуацію, але не доводити до публічного скандалу у випадках, коли є серйозні розбіжності», - сказав він. «Треба усвідомлювати, що від тебе залежить не власна популярність і не рейтинг політичний, а залежить тільки статус і імідж твоєї держави», - додав радник прем’єра. Він також зазначив, що сьогодні бути міністром закордонних справ це дуже нелегко.