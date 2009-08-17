Тимошенко переконує, що гривня повинна зміцнюватися

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що скорочення негативного сальдо зовнішньої торгівлі дозволяє забезпечити стабільність національної валюти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«У першому півріччі 2008 року негативне сальдо торгівлі становило 7 млрд. (доларів) – це достатньо серйозний обсяг, а зараз за перше півріччя 2009 року негативне сальдо в торгівлі скоротилося до 471 млн. (доларів). Тобто, скорочення майже в 15 разів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр зазначила, що така ситуація в зовнішній торгівлі створює передумови для стабільності національної валюти.

«Це свідчить про те, що сьогодні жодних передумов для коливань національної валюти не існує. Сьогодні всі економічні показники говорять про те, що гривня має зміцнюватися», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО закликала Національний банк України терміново навести лад на валютному ринку.

«Те, що ми спостерігаємо зараз з послабленням національної валюти, – це не пояснюється жодними економічними підставами, жодними кризовими підставами. Я вважаю, що просто на горе країни продовжують заробляти десятки мільярдів гривень. І я звертаюся до Національного банку терміново навести лад з курсом гривни, тому що далі стабілізувати економіку буде надзвичайно складно, якщо не привести до ладу політику Національного банку щодо стабільності курсу гривні», - наголосила глава уряду.