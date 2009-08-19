Перше захворювання на грип А/Н1N1 виявлене в Білорусі

У Білорусі виявлений перший хворий на грип А/Н1N1 – студент-громадянин КНР, який повернувся 10 серпня 2009 р. з Китаю, повідомляє Міністерство охорони здоров`я країни. В результаті обстеження встановлено, що всі 37 людей, які контактували з ним, здорові.

Як уточнює Мінохоронздоров`я Білорусії, на сьогоднішній день в Європі зафіксовані десятки тисяч випадків захворювання грипом А/Н1N1. Так, наприклад, у Великобританії захворіли 12 тис. 903 особи, в Німеччині - 12 тис. 493. Ситуація з грипом А/Н1N1 в країнах, які межують з Білоруссю, складається так: у Росії налічується 180 хворих, у Польщі - 150, у Литві - 40.