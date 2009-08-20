На міжбанку долар та євро знову пішли вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися підвищенням котирувань – 8,3530/8,3885 грн./дол., на 12:00 ціни зросли – 8,3770/8,3915 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2634/0,2651 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися - 0,2643/0,2653 грн./рубль. На російському валютному ринку курс долар-рубль впав і на 12:00 встановився на рівні 31,62 рубля за долар (-0,3350).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4221/1,4223 дол./євро, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,8860/11,9210 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,9220/11,9440 грн./євро.