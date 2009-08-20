Меморіал пам’яті жертв Голокосту відкрили на Житомирщині

У місті Андрушівка Житомирської області урочисто відкрито Меморіал пам’яті жертв Голокосту.

Як передає кореспондент УНІАН, Меморіал споруджено на місці розстрілу фашистами 19 серпня 1941-го року 252 єврейських жінок та 25 дітей.

У меморіальний комплекс увійшли споруджений за кошти народного депутата від Народної партії Миколи РУДЧЕНКА та його однопартійця депутата Житомирської облради Миколи ОЛЕЩЕНКА гранітний пам’ятник Матері і дитині, а також встановлені за кошти єврейської громади регіону плити з іменами страчених та Мінора.

На відкритті Меморіалу була присутня делегація з Ізраїлю, другий секретар Посольства Ізраїлю в Україні Ангеліна МІНДЕЛЬ, представники місцевої влади та єврейської громади, активісти районного осередку Народної партії, місцеві жителі, ветерани Великої Вітчизняної війни, громадськість Андрушівки та журналісти. Сюди також прибули з різних куточків України та з-за кордону родичі розстріляних.

Як заявив на відкритті Меморіалу уродженець Андрушівки, а нині житель Ізраїлю Алекс БАЛЬШИН, "на території Андрушівського району Житомирщини напередодні Великої Вітчизняної війни проживало 4 тисячі українських євреїв. Точно встановлено, що під час війни 1 тис. 390 з них було розстріляно, а доля інших невідома".

Він наголосив, що масові вбивства дітей та жінок єврейської національності в Андрушівському районі відбувалися протягом 1941-1943 років у селах Стара Котельня, Івниця, селищі Червоне.

У відкритті Меморіалу взяли участь представники територіальних громад цих сіл. Вони привезли з собою та поклали до Меморіалу хустинки із землею з могил розстріляних.

Молитву по загиблих прочитав рабин Житомира Мендель ДВОРКІН.