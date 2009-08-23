Україні до Дня козацтва покажуть гетьманський прапор із Кремля
00:02, 23 серпня 2009Суспільство
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Один із трьох, що є у світі...
В Україні до Дня козацтва буде представлено гетьманський прапор Данила Апостола.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ради Фонду інтелектуальної співпраці «Україна – XXI століття», народний депутат України Богдан ГУБСЬКИЙ під час презентації відреставрованого козацького знамена XVIII століття із зображенням національного герба «Козак з мушкетом».
«За підтримки прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні ведеться робота щодо представлення в Україні третього існуючого в світі гетьманського прапора Данила Апостола, який зараз зберігається в Оружейній палаті Московського Кремля», - сказав Б.ГУБСЬКИЙ.
За його словами, експозицію планується влаштувати на День козацтва у жовтні.
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