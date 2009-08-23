Україні до Дня козацтва покажуть гетьманський прапор із Кремля

В Україні до Дня козацтва буде представлено гетьманський прапор Данила Апостола.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ради Фонду інтелектуальної співпраці «Україна – XXI століття», народний депутат України Богдан ГУБСЬКИЙ під час презентації відреставрованого козацького знамена XVIII століття із зображенням національного герба «Козак з мушкетом».

«За підтримки прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні ведеться робота щодо представлення в Україні третього існуючого в світі гетьманського прапора Данила Апостола, який зараз зберігається в Оружейній палаті Московського Кремля», - сказав Б.ГУБСЬКИЙ.

За його словами, експозицію планується влаштувати на День козацтва у жовтні.