Зливи затопили південь Польщі
Працюють 60 бригад служби рятування
Сильні зливи затопили минулої ночі Малопольське воєводство на півдні Польщі, під водою будинки та шляхи, людям довелося рятуватися від води на деревах, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на польські ЗМІ.
За інформацією регіонального антикризового центру, підтоплено 150 житлових будинків і 100 дачних будиночків в районі міста Добчиці. Вода пройшла через центр міста, після чого залила на околиці. Через розгул стихії Служба порятунку мусила евакуювати кілька сімей.
У Серакові рятувальники евакуювали чотирьох людей, що сховалися на великому дереві. Вода прибувала настільки швидко, що врятуватися можна було тільки в кроні величезного дерева.
У регіоні працюють 60 бригад Служби порятунки, що ліквідовують наслідки стихії.
Водою залиті місцеві дороги. Правоохоронні органи організовують об`їзди зони підтоплення.