Зливи затопили південь Польщі

Сильні зливи затопили минулої ночі Малопольське воєводство на півдні Польщі, під водою будинки та шляхи, людям довелося рятуватися від води на деревах, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на польські ЗМІ.

За інформацією регіонального антикризового центру, підтоплено 150 житлових будинків і 100 дачних будиночків в районі міста Добчиці. Вода пройшла через центр міста, після чого залила на околиці. Через розгул стихії Служба порятунку мусила евакуювати кілька сімей.

У Серакові рятувальники евакуювали чотирьох людей, що сховалися на великому дереві. Вода прибувала настільки швидко, що врятуватися можна було тільки в кроні величезного дерева.

У регіоні працюють 60 бригад Служби порятунки, що ліквідовують наслідки стихії.

Водою залиті місцеві дороги. Правоохоронні органи організовують об`їзди зони підтоплення.