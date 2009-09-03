Клюєв застерігає Тимошенко від непродуманого кроку

Об`єднання «Центренерго» з вугільними холдингами «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» у вертикально-інтегровану компанію ударить не лише по теплоенергетиці, але й по вугільній галузі, заявив в інтерв`ю журналістам народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, непродумані дії остаточно розвалять ринок енергетичного вугілля. "Неможливо розглядати розвиток теплової енергетики без комплексного розвитку вугільної промисловості, зокрема, необхідно враховувати баланс вугілля різних груп, газу, мазуту, збут вугілля тощо», - заявив А.КЛЮЄВ. Він пояснив, що більш дешеве вугілля «Ровенькиантрациту» і «Свердловантрациту» у поєднанні з дорожчим, що видобувається іншими шахтами, дозволяло зберігати баланс інтересів тепловиків і вугільників.

Але майже рік тому зростання середньої ціни вугілля зробило теплову енергетику збитковою, що привело вітчизняні ТЕС до тяжкого стану, зазначив депутат.

А.КЛЮЄВ переконаний, що уряд повинен не лише стимулювати модернізацію вкрай зношених теплових електростанцій, але й розвивати вугільну галузь. За його словами, за останні два роки ситуація в обох галузях незвичайно погіршилася.

Представник Партії регіонів вважає, що об`єднання привабливих шахт з «Центренерго» дасть позитив лише на перший погляд. По-перше, котли Трипільської, Зміївської і Вуглегірської ТЕС не можуть працювати лише на антрацитному вугіллі, що видобувається на «Ровенькиантрацит», і «Свердловантрацит». Тому потрібно буде або реконструювати котли, або продовжувати купувати вугілля газової групи, зазначив А.КЛЮЄВ. По-друге, не зрозуміло, як розподілятимуться фінансові потоки. За його словами, «Центренерго» вимагає серйозної модернізації, оскільки устаткування експлуатується вже 30-40 років, і через це потужності завантажені всього приблизно на 20%.

А.КЛЮЄВ заявляє, що уряд повинен з урахуванням кризової ситуації значно переглянути всю енергетичну стратегію країни до 2030 року – починаючи з балансів споживання, закінчуючи балансами палива. «Виходячи з цього - спланувати модернізацію всієї енергетики, розрахувати інвестиційні складові тарифів», - сказав А.КЛЮЄВ, додавши, що «останні декілька років країна рухається від виборів до виборів, відсутня системність в управлінні державою».

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня ц.р. прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила профільним міністерствам вивчити можливість створення вертикально-інтегрованої компанії (ВІК) на базі державних вуглевидобувних об`єднань «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит» і енергогенеруючої компанії ВАТ «Центренерго».

На частку ДП «Свердловантрацит» припадає понад 25% всього палива, що видобувається шахтарями Луганської області, і 15% - Мінвуглепрому.

До ДП «Ровенькиантрацит» входять 5 шахт і шахтоуправлінь: №81 «Київська», ім. Дзержинського, ім. Космонавтів, ім. Фрунзе, шахтоуправління «Ровеньківське», а також 3 збагачувальних фабрики: «Вахрушевська», «Комендантська», «Ровеньківська».

ВАТ «ДЕК «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Змієвську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

НАК «Енергетична компанія України» володіє 78,29% акцій «Центренерго», решта 21,71% акцій компанії приватизовано, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема 10% належить «Альфа-банку».