У Криму вибухнув п`ятиповерховий будинок: є постраждалі

Сьогодні в селищі Орджонікідзе (Феодосійський регіон Криму) в одному з п`ятиповерхових будинків вибухнув газ, внаслідок чого троє людей, серед яких - дворічна дитина, дістали опіки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в АРК, вибух газу стався в той момент, коли в п`ятиповерхівці велися пусконалагоджувальні роботи. "Сильною вибуховою хвилею винесло шибки в під`їзді. У квартирі на першому поверсі, де, як виявилося, і був епіцентр вибуху, зруйновано стіни", повідомляє кримський Главк МНС.

За інформацією начальника сектора пропаганди Феодосійського міськуправління МНС Сергія КАРЕЄВА, жертвами вибуху стали троє людей - слюсар, який проводив роботи в квартирі, а також 26-річна жінка і її 2-річна дитина, які випадково проходили повз квартири, коли в ній стався вибух. Всіх трьох з опіками II ступеня кінцівок і обличчя госпіталізували. За словами лікарів, зараз стан постраждалих середнього ступеня тяжкості.

Як відзначають рятувальники, вибух не зашкодив несучі стіни, інакше жертв могло бути набагато більше.

Обставини події уточнюються. За попередньою версією, причиною вибуху стало порушення правил безпеки при проведенні пусконалагоджувальних робіт.