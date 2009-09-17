Ченці Китаєвського монастиря не хочуть конфлікту з місцевими жителями

Ченці Свято-Троїцького Китаєвського монастиря звернулася до представників органів влади з проханням вирішити тривалий майновий конфлікт з людьми, що проживають на території Китаєвської пустині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на прес-конференції в Києво-Печерській лаврі настоятель Лаври архієпископ Вишгородський Павло (ЛЕБЕДЬ) і намісник Свято-Троїцького монастиря Китаєвської пустині архімандрит Прохор (КОСТЮЧЕНКО).

Як сказав намісник монастиря, в майновому конфлікті в Китаєвській пустині монастир не винен – «є всі папери, які підтверджуютьі законність передачі земель».

«Китаєвська пустинь – давня свята земля, якій понад 400 років. Мені, як наміснику монастиря, доводиться зараз займатися не тим, до чого я покликаний, а тим, щоб ходити по судах. Держава нам це (цілісний майновий комплекс – УНІАН) передала», - зазначив отець Прохор.

Останній гучний конфлікт у Китаєвській пустині - 8 серпня ц.р., стався, на думку настоятеля Свято-Троїцького монастиря, внаслідок того, що міська влада досі не надала житла людям, які проживають на території монастиря.

«На жаль, влада втратила будь-який контроль над реєстрацією людей, що проживають на території монастиря, – вони поселяються й досі», - сказав отець Прохор.

У свою чергу владика Павло зазначив, що людей з Китаєвого ніхто насильно не виселя.

«Ми навпаки добиваємося, щоб їм дали квартири. Отець Прохор уже говорив з ними, що допоможе деяким сім`ям одержати однокімнатні квартири, але вони ж не хочуть однокімнатних", - сказав настоятель Києво-Печерської лаври.

«Ми порушили це питання в усіх інстанціях, щоб ті монастирські приміщення, які звільняються, – люди вмирають, не перепродувалися і щоб людей не підселяли», - сказав владика Павло.

Поки ж, за його словами, ніяких дій щодо розв’язання конфлікту в Китаєвській пустині не зроблено ні виконавчою, ні судовою, ні муніципальною владою.

Як повідомлялося, 8 серпня цього року в Свято-Троїцькому Китаєвському монастирі заявили про захоплення невідомими приміщень, що належать обителі.

Конфлікт виник навколо одноповерхового будинку на Китаєвській, 32/5. За словами намісника Свято-Троїцького Китаєвського чоловічого монастиря, група невідомих “за підтримки правоохоронних органів здійснила самозахоплення приміщення за адресою вул. Китаєвська, 32/5, де проживає братія обителі, - два ченці”.

Зі свого боку жителі Китаєвської пустині стверджують, що будинок належить 20-річному киянину Олександру КАЛАШНИКОВУ, але півроку тому, після смерті матері Олексія, будинок зайняли двоє ченців монастиря.

*** Конфлікт навколо Китаєвської пустині триває з 90-х років. У 2002 році монастирю рішенням Кабміну був переданий увесь цілісний монастирський комплекс, зокрема житлові будинки. Вже через кілька місяців рішенням районної ради будинки були повернені у комунальну власність.

Разом з тим у монастирі впевнені, що рішення районної ради не може відмінити постанову Кабміну. За словами церковнослужителів, про житло для мешканців будинків повинна дбати держава.