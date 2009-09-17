Україна вивчає можливість експорту електроенергії до Прибалтики

Україна розглядає можливість організації експортних поставок електроенергії до Литви за схемою заміщення через Білорусь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході «гарячої» телефонної лінії в Мінпаливенерго заявив перший заступник міністра палива та енергетики України Олег БУГАЄВ.

За його словами, зокрема, Україна могла б поставляти певний обсяг української електроенергії в енергосистему Білорусі з тим, щоб надалі цей обсяг по заміщенню імпортувався дочірньою компанією ДПЗВД «Укрінтеренерго», яку державний оператор експорту планує зареєструвати в Литві. При цьому, за такої схеми в кінцевій ціні електроенергії на вході до Литви закладалися б послуги з передачі концерну «Беленерго».

Перший заступник міністра вказав також, що поки що білоруська сторона на всіх рівнях відмовляється говорити про організацію прямих транзитних поставок української електроенергії до Прибалтики. У той же час, зазначив О.БУГАЄВ, Україна не припиняє переговорів з Литвою, і розраховує до кінця року розпочати постачання української електроенергії в прибалтійську країну.

Відповідаючи на запитання, про які обсяги експортних постачань до Литви може йтися, О.БУГАЄВ сказав: «Сьогодні перетин на Білорусь задіяний на 400 МВт з 600 МВт можливих (з червня Україна відновила комерційні поставки електроенергії до Білорусі - УНІАН), тому ми б вважали успіхом, якби цей напрям був завантажений на 500 МВт».

О.БУГАЄВ також додав, що питання організації експортних поставок української електроенергії до Литви стануть предметом обговорення під час чергової зустрічі керівників міністерств закордонних справ Литви, Білорусі і України, яка, ймовірно, відбудеться в Києві 29 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 14-15 лютого у Вільнюсі проходила зустріч міністрів закордонних справ Литви, Білорусі і України, в ході якої, зокрема, обговорювалося питання про вироблення нових механізмів співпраці в енергетичній сфері.

За результатами зустрічі міністри висловили сподівання, що в травні буде підписано угоду про транзит української електроенергії до Литви.

Як зазначив міністр закордонних справ Литви Вігаудас УШАЦКАС, "наприкінці року буде закрита атомна станція (Ігналінська АЕС), тому Литва зацікавлена купувати енергію з інших ринків”. “Ми почали переговори, і дали політичний імпульс експертам домовитися до травня", - сказав В.УШАЦКАС.

За його словами, цей період - з травня до кінця року - дозволить домовитися про обсяги поставок і ціну.

До 1 січня 2010 року Литва має намір зупинити роботу Ігналінської АЕС в рамках узятих на себе зобов`язань при вступі до Євросоюзу.