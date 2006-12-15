Президент виписав орден головному в КВН

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм сьогоднішнім указом нагородив орденом «За заслуги» III ступеня президента Міжнародної спілки Клубу веселих і кмітливих та телевізійного творчого об`єднання «АміК», громадянина Російської Федерації Олександра МАСЛЯКОВА.

Як зазначено в указі, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави, О.МАСЛЯКОВА нагороджено за вагомий особистий внесок у розвиток культурних зв`язків між Україною і Російською Федерацією та багаторічну плідну творчу діяльність.