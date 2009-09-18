Міжбанк відкрився ростом долара і євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,5620/8,5965 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися – 0,2812/0,2826 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору – 12,5755/12,6220 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4688/1,4690 дол./євро (четвер - 1,4744/1,4746 дол./євро).

У четвер Національний банк України вийшов на ринок із продажем на аукціоні по валютній парі USD/UAH із ціною відсікання 8,52 грн./дол.