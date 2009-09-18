Комітет ВР визначився щодо тубдиспансерів у Дніпропетровську

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я вважає недоцільним об’єднання протитуберкульозних закладів у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Дніпропетровську в рамках проведення виїзного засідання комітету ВР з питань охорони здоров’я повідомила його голова Тетяна БАХТЄЄВА.

«Об’єднання дніпропетровського обласного та дніпропетровського міського тубдиспансерів вважаємо вкрай недоцільним. Перш ніж закрити міський протитуберкульозний диспансер, як це планувала місцева влада, треба побудувати нове приміщення для міського тубдиспансеру», - зазначила Т.БАХТЄЄВА.

За її словами, наміри перевести 145 хворих з міського тубдиспансеру до обласного об’єднання «Фтизіатрія» є неприйнятними, оскільки останній заклад заповнений хворими, а скупченість пацієнтів не відповідатиме санітарним нормам.

Т.БАХТЄЄВА наголосила, що проведення виїзного засідання комітету ВР з питань охорони здоров’я у Дніпропетровську є плановим. За її словами, у депутатів викликає велике занепокоєння, що за підсумками 2008 року лікувальні заклади Дніпропетровська по 45 показникам роботи посіли останнє місце в Україні. Т.БАХТЄЄВА підкреслила, що рівень захворюваності на туберкульоз у регіоні є вищим за середньоукраїнський показник на 20 випадків на 100 тис. населення. Захворюваність на туберкульоз серед дітей Дніпропетровщини вища за середньоукраїнський показник у півтора рази, повідомила депутат.

У свою чергу, на прес-конференції, присвяченій підсумкам виїзного засідання Комітету ВР з питань охорони здоров’я, губернатор Дніпропетровської області Віктор БОНДАР пообіцяв, що питання стосовно об’єднання дніпропетровського обласного та дніпропетровського міського тубдиспансерів розглядатиметься на засіданні обласної комісії.

«Треба подумати і прийняти рішення щодо обласного та міського диспансерам. Власне, вони розташовані в одному місті. Йшлося про оптимізацію цієї мережі – не скорочення ліжко-місць, а скорочення кількості керівників, скільки осіб керуватимуть цим процесом. Необхідно прийняти іще раз рішення, подивитися, винести на засідання обласної комісії, ще раз порадитися, зважити усі за та проти, дати інформацію на Комітет ВР і далі спільно прийняти рішення. Тут поспішати не слід. Слід прийняти зважене рішення,» - зазначив В.БОНДАР.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня директор Дніпропетровського обласного комунального клінічного лікувально-профілактичного об`єднання «Фтизіатрія», заслужений лікар України професор Дмитро КРИЖАНІВСЬКИЙ повідомив, що до обласної ради надійшли подання від Головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА щодо ліквідації головного протитуберкульозного закладу в області «Фтизіатрія», з відкриттям на його площах Дніпропетровського міського протитуберкульозного диспансеру.

“Дана реструктуризація є неприпустимою та протизаконною в умовах існуючої епідемії туберкульозу в Україні та може призвести до фактичного руйнування системи надання медичної допомоги хворим на туберкульоз, насамперед сільських адміністративних територій. Пропонується фактично скасувати обласний лікувальний заклад третього рівня, який є головним на території області,” – зазначив Д.КРИЖАНІВСЬКИЙ.

Він припускає, що причиною даної реорганізації туберкульозної служби Дніпропетровщини є територіальне розташування міського протитуберкульозного диспансеру.

“Цей лікувальний заклад стоїть у центрі Дніпропетровська. Це золота ділянка – три гектара землі з розвинутою інфраструктурою. Передбачаю, що саме це і стало основною причиною так званої реорганізації. Імовірно, після переміщення медзакладу до передмістя, землю та будівлі тубдиспансера у центрі міста віддадуть,” – вважає Д.КРИЖАНІВСЬКИЙ.

Він зауважує, що так звана реорганізація не передбачає розширення площі для протитуберкульозних закладів або збільшення кількості ліжко-місць.

На прохання УНІАН прокоментувати цю ситуацію, начальник Головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина ГІНЗБУРГ заявила, що “нічого не скорочується і не закривається”. “Це є чисто політичне замовлення... Питання туберкульозу в області визначено як пріоритетне, що стосується фінансування та організаційних питань. Мова про закриття і скорочення не йде, це питання ніяк не обговорюється”, – повідомила В.ГІНЗБУРГ.