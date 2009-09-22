Квартирне шахрайство у Києві: інвестори звернулися в ГПУ і МВС

Ошукані інвестори, які внесли кошти в так і не розпочате будівництво по вул. Єреванській, 18 “а”, у Солом’янському районі м. Києва, просять правоохоронні органи активізувати розслідування цієї справи.

Про це йдеться у переданому УНІАН відкритому листі 34-х інвесторів ТОВ „Стабіл” до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, прокурора міста Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО, міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, начальника ГУ МВС України в м. Києві Віталія ЯРЕМИ, голови Апеляційного суду міста Києва Антона ЧЕРНУШЕНКА та голови Шевченківського районного суду міста Києва Ірини ТЕЛЬНІКОВОЇ.

“Ми, 34 інвестори (пайовики) ТОВ „Стабіл”, у 2005-2006 роках інвестували у будівництво житлового будинку з вбудованими приміщеннями та підземними автостоянками по вул. Єреванській, 18 “а”, у Солом’янському районі м. Києва більш як 17 млн. грн.”, - йдеться у відкритому листі.

Будівництво мало проводитися на земельній ділянці, яка виділена Службі безпеки України рішенням Київської міської ради від 27 травня 2004 р. № 281-2/1491 та яка орендується СБУ, згідно з договором оренди від 6 жовтня 2004 р. строком на 5 років. 10 лютого 2005 р. СБУ уклала з ТОВ «Стабіл» договір № 19/3-30-ж17 пайової участі у будівництві житлового будинку по вул. Єреванській, 18 “а”, в Солом’янському районі м. Києва. За цим договором, ТОВ «Стабіл» мало надати для СБУ у власність житлову площу в цьому будинку чи в інших будинках, відзначають автори листа.

За їх інформацією, ТОВ „Стабіл” стало активно залучати кошти від населення. При виборі забудовника вирішальним для інвесторів було те, що орендарем земельної ділянки, а також стороною договору пайової участі у будівництві будинку є СБУ, яка, за останніми даними, все ж таки отримала певну житлову площу в інших будинках.

Однак, на сьогодні будівництво так і не розпочато. Більше того, наприкінці 2007 року змінилися власники товариства, наголошують інвестори.

Як йдеться в листі, “під час численних зустрічей з новим керівництвом товариства нам повідомляли, що ТОВ «Стабіл» збанкрутував і залучених від інвесторів коштів (у розмірі більш як 17 млн. грн.) немає, тому будівництво може не розпочатися взагалі. Двом інвесторам, які виграли судові справи, кошти повернули у червні 2008 року, іншим – і з рішенням суду, і без нього – не повертають, мовляв, грошей немає і невідомо, коли з’являться. Отже, на лице квартирне шахрайство. Тобто нові засновники ТОВ «Стабіл» ухиляються від будівництва та повернення коштів інвесторам. Старі ж засновники та їх представник, який діяв за довіреністю, - вивели кошти з компанії, перерахувавши їх на суб’єктів підприємницької діяльності, які або мають ознаки фіктивності, або зареєстровані їх прямими родичами”. За словами авторів листа, усі фігуранти справи відомі і мешкають або знаходяться у м. Києві, відомі фірми, на рахунки яких спрямовувалися кошти. Більше того, засновниками усіх фірм є одні й ті ж люди, пов’язанні родинними зв’язками.

Таким чином, йдеться в листі, “службові особи ТОВ „Стабіл” під приводом інвестування житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 18 “а”, в порушення вимог ст. 4 Закону України „Про інвестиційну діяльність”, без отримання відповідної ліцензії та реєстрації товариства як фінансової установи отримали від фізичних осіб грошові кошти в сумі більш як 17 млн. грн., які привласнили”.

Вони повідомляють, що за цим фактом 28 листопада 2006 року прокуратурою Шевченківського району м. Києва порушено кримінальну справу № 60-1976 за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 Кримінального кодексу України. На сьогодні зазначена кримінальна справа знаходиться в провадженні слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві. За наявними даними, на сьогоднішній день допитано потерпілих, засновників, інших свідків. А оскільки один із колишніх керівників ТОВ “Стабіл” ухилявся від слідства, його наприкінці липня ц.р., оголошено у розшук. Намагаючись уникнути відповідальності, він переїхав до Російської Федерації, час від часу навідуючись до сім’ї в м. Київ (хоча офіційно розірвав шлюб). 16 вересня ц.р. його затримано під час перетину українсько-російського кордону. 18 вересня ц.р. судовим рішенням, попри серйозний тиск адвокатів та родичів затриманого, обрано міру запобіжного заходу – арешт, повідомляють автори відкритого листа. Водночас вони відзначають, що за затриманим «стоять» дуже впливові особи, в тому числі й з правоохоронних органів та СБУ, які “намагатимуться всіляко чинити тиск на органи слідства та судові органи з тим, щоб його звільнити з-під варти та дати можливість залишити межі України”.

34 інвестори ТОВ „Стабіл” просять керівників ГПУ, МВС та судів “взяти зазначену кримінальну справу на особистий контроль, вжити невідкладних заходів щодо активізації її розслідування з метою притягнення винних осіб до відповідальності, встановленої чинним законодавством України, а також відшкодування заподіяної шкоди громадянам України шляхом повернення коштів з відповідною компенсацією, передбаченою договірними зобов’язаннями”.