Паркування подорожчає через нові правила від Тимошенко?

Затвердження нових правил паркування приведе до подорожчання послуг. Такого висновку дійшов тижневик «Коментарі:», проаналізувавши проекти урядових постанов «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів» і «Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з утримання місць платного паркування транспортних засобів», які Кабмін має намір затвердити на найближчих засіданнях.

Одна з головних новацій — запровадження розрахунків за паркувальні послуги винятково через паркомати. На думку експертів, опитаних виданням, це потягне за собою значне підвищення тарифів на паркування.

«Вартість одного паркомату — близько 70–100 тис. грн. Якщо ми обслуговуємо 100 майданчиків, то це, як мінімум, 7–10 млн. грн. витрат. Кожна смужка, проведена на асфальті, — 15 грн., встановлення кожного знака — 500 грн. А ще мають бути різні інформаційні таблиці зі схемами, тарифами, правилами. У цілому це ще стільки ж — близько 10 млн. грн. Підняття тарифів навіть до 5 грн. замале», — пояснив «Коментарям:» директор харківського КП «Муніципальне паркування» Юрій КУЗНЄЦОВ.

Крім того, у нових правилах паркування пропонується офіційно дозволити блокувати колеса неплатників.

Відповідно до проектів документів, паркувальник, не знайшовши талона про оплату на лобовому склі автівки, має право «перешкоджати виїзду автомобіля». Способи перешкоджання — шлагбаум і стаціонарний блокатор колеса. Якщо автомобіліст рішуче відмовляється платити, паркувальник у присутності двох свідків складає акт про правопорушення, де вказує також вартість наданих послуг. Акт надсилається до суду для примусового стягнення цієї суми. Крім того, в такому разі може стягуватися ще й штраф за порушення правил паркування, адже така можливість передбачена у ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після складання акту автомобіль має бути розблокований.

Втім, відзначає тижневик, ця норма суперечить рішенню Мін’юсту, який ще у квітні визнав незаконним встановлення блокаторів на колеса. Суть документа відомства зводилася до того, що комунальники не мають права обмежувати громадян у порядкуванні власним майном. Це можуть робити лише правоохоронні органи після рішення суду.