У Держдумі натякають, що скоро газ буде предметом розкоші

Природний газ ставатиме дорожчим і менш доступним для недостатньо забезпечених країн. Про це сьогодні заявив заступник голови Державної Думи РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ у ході щорічної конференції з питань політики Європейського союзу газової промисловості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Єдина Росія», за його словами, незважаючи на заходи енергозбереження й спад у світовій економіці, провідні організації з прогнозування не поспішають скоректувати свої прогнози в бік зниження попиту й пропозиції.

В.ЯЗЄВ зазначив, що експерти навпаки передбачають зростання видобутку газу практично на всіх континентах, хоча Близький Схід, Росія з Центральною Азією, Північна Америка будуть як і раніше в лідерах.

«Але по мірі зростання видобутку так званого нековенціонального газу, газу полярних, шельфових і глибоководних родовищ, газу глибокого залягання, цей унікальний екологічний енергоносій ставатиме все дорожчим і менш доступним для недостатньо забезпечених країн», - сказав В.ЯЗЄВ.

Стале виробництво й відповідний платоспроможний попит забезпечить лише надання режиму максимального сприяння для інвестицій у цей сектор, переконаний депутат.

«Як відомо, полярні області Росії зберігають у надрах гігантські запаси природного газу. Нещодавно, на нараді з іноземними інвесторами на півострові Ямал, російське керівництво ясно сформулювало свою готовність надавати максимальне сприяння інвестиціям у цей регіон. Серед намірів – звільнення від податку на видобуток корисних копалин, статус особливої економічної зони та інші. У російському Заполяр’ї суворі кліматичні умови, але воно вельми вигідно розташоване, а саме в зоні вічної політичної стабільності, чим не можуть похвалитися інші регіони з великими запасами газу», - підкреслив він.

Говорячи про те, якою повинна стати угода про співпрацю між Євросоюзом і Російською Федерацією, а точніше, його частина про співпрацю в енергетичній сфері, В.ЯЗЄВ висловив переконання в тому, що вона має бути якомога конкретнішою. «Адже саме загальні політичні фрази, що довільно тлумачаться сторонами, провокують недовіру. Конкретні кроки й принципи спільного освоєння Штокмановського родовища й родовища півострова Ямал – саме те, що нам потрібне, щоб відновити довіру й знову говорити мовою творення. Також основні принципи співпраці буде корисно сформулювати щодо стратегічних маршрутів трубопровідного транспортування газу через Україну й Білорусь», - зазначив В.ЯЗЄВ.