Керівництво Укртранснафти спростовує звинувачення ГоловКРУ

Голова правління ВАТ “Укртранснафта” Олександр ЛАЗОРКО документально спростовує звинувачення голови Головного контрольно-ревізійного управління (ГоловКРУ) України Миколи СИВУЛЬСЬКОГО щодо нанесення державі збитків на 40 млн. грн. внаслідок викачування нафти з нафтопроводу на ділянці “Мічурінськ-Кременчук”.

Про це О.ЛАЗОРКО повідомив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

“Керівництву “Укртранснафти” незрозумілі необгрунтовані закиди ГоловКРУ, оскільки протягом останніх трьох тижнів фахівці контрольного відомства здійснювали комплексну перевірку ВАТ “Укртранснафта” за період останніх півтора років”, - сказав він.

При цьому О.ЛАЗОРКО відзначив, що станом на початок вересня жодних порушень у роботі товариства не виявлено, збитків державі не завдано, про що свідчить відповідна довідка ГоловКРУ.

Разом з тим, щодо нібито зникнення нафти з нафтопроводу на ділянці “Мічурінськ-Кременчук” О.ЛАЗОРКО заважив, що ця нафта знаходиться на відповідальному зберіганні на ЗАТ “Укртатнафта” (Кременчуцький НПЗ), що також добре відомо М.СИВУЛЬСЬКОМУ.

О.ЛАЗОРКО додав, що станом на 6-ту годину ранку 1 жовтня спільною комісією фахівців ВАТ “Укртранснафта”, ЗАТ “Укртатнафта” і НАК “Нафтогаз України” за участю одного із заступників голови правління НАКу було здійснено контрольне замірювання зазначених об’ємів нафти, про що складено відповідний інвентаризаційний акт, який підписали усі члени комісії.

Керівник “Укртранснафти” також висловив здивування з приводу необгрунтованих закидів, які кидають тінь не лише на нього особисто, а й завдають непоправної шкоди діловій репутації та іміджу ВАТ “Укртранснафта” як прогнозованої і надійної компанії.

Нагадаємо, сьогодні М.СИВУЛЬСЬКИЙ повідомив журналістам, що ГоловКРУ ініціює притягнення до відповідальності посадових осіб ВАТ "Укртранснафта" за нанесення державі збитків у розмірі понад 40 млн. грн.

"Завтра у кабінеті Тетяни КОРНЯКОВОЇ (заступник генерального прокурора) представники ГоловКРУ і МВС будуть вирішувати питання про притягнення до відповідальності осіб, які завдали збитків державі в особливо великих розмірах", - сказав він.

За словами М.СИВУЛЬСЬКОГО, прямі збитки, завдані державі, становлять 40 млн. грн., а непрямі ще підлягають оцінці, оскільки представників ГоловКРУ не допустили на ЗАТ "Укртатнафта", де, за припущенням Головного контрольно-ревізійного управління, повинна була зберігатися технологічна нафта, яку відтіснили з однієї з ділянок нафтопроводу.

Довідка УНІАН. "Укртранснафта" є оператором системи нафтопроводів України, 100% її акцій належить НАК "Нафтогаз України".