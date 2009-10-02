МНС України одержало перший гелікоптер Eurocopter

МНС України одержало перший вертоліт за контрактом з французько-німецько-іспанською групою Eurocopter, який передбачає постачання двох гвинтокрилих машин. Про це повідомив журналістам голова Міністерства Володимир Шандра. "Вертоліт наразі в м. Ніжин (авіачастина МНС в Чернігівській області) і вже три тижні проходить митне оформлення", - сказав міністр.

Виниклі складнощі він пов`язує з необхідністю постановки вертольота в державний реєстр. В.Шандра зазначив, що рішенням уряду при імпорті цієї авіатехніки не стягуватиметься ПДВ.

Eurocopter, структурний підрозділ Європейського аерокосмічного і оборонного консорціуму (EADS), і МНС України в 2008 р. підписав контракт на постачання двох вертольотів ЄС-145 вартістю 20 млн. дол. за підсумками відкритого тендеру. У відборі брали участь Sikorsky Aircraft Co., Bell, Augusto, Ansat, "Мікоян" і "Камов".

МНС України планує купити в найближчі 2-3 роки ще 9 сучасних вертольотів для формування ескадрильї, яка зможе забезпечити оперативне реагування і ефективну роботу в надзвичайних ситуаціях в усіх регіонах країни.

ЄС-145 - вертоліт нового покоління дводвигунових авіамашин легкого класу, широко експлуатується, зокрема військовими США, Держслужбою безпеки Франції, поліцією Німеччини і в РФ. За даними Eurocopter, частка вертольотів групи в світовому вертолітному парку становить 30%, більше 10 тис. машин Eurocopter експлуатуються в 140 країнах.

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