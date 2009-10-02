Кабмін передасть гроші із Стабфонду авіапрому

Кабінет міністрів України передасть зі Стабілізаційного фонду Держбюджету 102,5 млн. грн. на фінансування в 2009 році інвестиційних проектів в авіаційній промисловості.

Це передбачено розпорядженням КМУ N1151-р від 9 вересня, розміщеному на сайті Верховної Ради України.

Згідно з документом, зокрема, передбачено виділити: АНТК ім. Антонова на введення в експлуатацію нового регіонального Ан 148-100 15 млн. грн., на будівництво дослідного зразка Ан-148-200 - 55 млн. грн., на створення і будівництво тренажера Ан-148 (КТС-148) – 5 млн. грн.

Також передбачено виділення ДП «Івченко-прогрес» 25 млн. грн. на розробку і серійне виробництво турбореактивного двоконтурного двигуна (ТРДД) АИ-28 для перспективних модифікацій літаків.

Окрім того 2,5 млн. грн. планується виділити «Харківському агрегатному конструкторському бюро» на розробку дослідницьких зразків і проведення робіт зі збільшення ресурсу агрегатів для Ан-148.