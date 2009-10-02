У Вінниці зірвався і впав ліфт: важко травмовані троє людей

У Вінниці внаслідок падіння ліфта важко травмовані троє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, аварія сталась 1 жовтня близько 10.30 в одному із приміщень колишнього підшипникового заводу. Троє працівників завантажували меблі до ліфта для транспортування на третій поверх. За словами одного з очевидців, люди у ліфт під час транспортування не заходили, а зайшли вже на третьому поверсі, щоб витягнути меблі. У цей час ліфтова кабіна обірвалась і полетіла донизу.

В результаті падіння усі троє чоловіків отримали важкі травми різних ступенів важкості і були доставлені до травматологічного відділення міської клінічної лікарні №2.

Ніхто з офіційних осіб, які орендують чи є власниками приміщення, під час перебування на місці аварії не продемонстрував документи, які б підтверджували випробовування чи технічний стан ліфтової кабіни та шахти, завірених організацією, яка має на це відповідну ліцензію. Цю ж думку підтвердили і фахівці Держгірпромнагляду, йдеться у повідомленні.