На міжбанку різко стрибнув євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,3510/8,3960 грн./дол., на 11:00 ціни зросли – 8,4160/8,4640 грн./дол., і на 12:00 досягли значень 8,4750/8,5080 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Торги російським рублем стартували котируваннями 0,2770/0,2790 грн./рубль, на 11:00 ціни піднялися - 0,2787/0,2809 грн./рубль, і на 12:00 становили 0,2807/0,2824 грн./рубль. На російському валютному ринку курс долар-рубль підвищився, і на 12:00 встановився на рівні 30,1525 рублів за долар (+0,0650).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4530/1,4532 дол./євро, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,1340/12,2035 грн./євро, на 11:00 ціни пішли вгору – 12,2410/12,2945 грн./євро, і на 12:00 досягли рівня 12,3350/12,3735 грн./євро.