На гірськолижному курорті «Буковель» знайшли снаряди і міни

Івано-Франківськ. 2 жовтня. УНІАН. На гірськолижному курорті «Буковель» в Івано-Франківській області виявили боєприпаси часів війни.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС в Івано-Франківській області, під час земельно-будівельних робіт було виявлено 22 артснаряди, 3 осколочні гранати та 2 міни.

Боєприпаси знайшли на території туристичного комплексу «Буковель» у селі Поляниці Яремчанської міської ради. Працівники МНС готують процедуру знешкодження небезпечної знахідки.

З початку року на території Прикарпаття виявлено 717 одиниць вибухонебезпечних предметів, 687 з яких знешкоджено.