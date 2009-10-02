Прогноз погоди на суботу: в деяких регіонах - грози

В суботу, 3 жовтня, в Україні буде помірно тепло, в деяких регіонах очікуються грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, зокрема, у східній, південній частині, на Полтавщині та Дніпропетровщині дощі, місцями грози, вдень в окремих районах сильний дощ; на решті території без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 2-7° тепла, у західних та північних областях на поверхні грунту, а в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 1-4°, у південній частині - 8-13° тепла, на узбережжі морів - до 16°; вдень в Україні - 13-18° тепла, на Закарпатті та в Криму - 19-24°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 2-7° тепла, на поверхні грунту заморозки - 1-4°; вдень - 13-18° тепла.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 4-6° тепла, вдень - 15-17°.