Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,41 грн./дол., що на 1,2% дорожче, порівняно з 1 жовтня, продають – по 8,50 грн./дол., що на 1% дорожче.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,30-8,48 грн./дол., з продажу – в межах 8,40-8,55 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,7%, порівняно з 1 жовтня, і сьогодні становить 12,21 грн./євро, продажу – на 0,5% - до 12,42 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,04-12,35 грн./євро, з продажу – в межах 12,30-12,70 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 1 жовтня, підвищився на 0,9% і становить 0,2709 грн./рубль, курс продажу – на 0,5% – до 0,2828 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,26-0,28 грн./рубль, з продажу – в межах 0,277-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,43 грн./дол., що на 1,2% дорожче, ніж учора, продажу – 8,52 грн./дол., на 1,1% дорожче.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,30-8,47 грн./дол., з продажу – в межах 8,46-8,55 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,6% з 1 жовтня і сьогодні становить 12,25 грн./євро, продажу – також на 0,6% - до 12,43 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,06-12,35 грн./євро, з продажу – в межах 12,35-12,50 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 1 жовтня, підвищився на 1% і становить у середньому 0,2698 грн./рубль, продажу – на 0,7%, до 0,2831 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,24-0,278 грн./рубль, з продажу – в межах 0,278-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,30/8,50 грн., євро – 12,00/12,42 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,35/8,55 грн., євро – 11,80/12,55 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,40/8,55 грн., євро – 12,20/12,45 грн., рубль – 0,274/0,284 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 2 жовтня, становить: гривні до долара США – 8,009, до євро – 11,644285, до російського рубля – 0,26642.