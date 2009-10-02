У Газі України натякають, що населення 11 областей тепла може не дочекатися

ДК «Газ України» укладатиме договори на постачання природного газу в опалювальному сезоні 2009-2010 рр. тільки з тими підприємствами комунальної теплоенергетики (ТКЕ), які повністю розрахувалися за спожитий природний газ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

Компанія відзначає незадовільний рівень погашення заборгованості підприємств ТКЕ перед початком нового опалювального сезону. Станом на 30 вересня 2009 р. заборгованість підприємств ТКЕ за газ, спожитий в опалювальному сезоні 2008-2009 рр. (з 1 жовтня 2008 р.), становить понад 2,77 млрд. грн. Рівень оплати – 69%.

Найбільшу заборгованість перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий з жовтня минулого року, мають підприємства ТКЕ Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької та Одеської областей. Низьким є також рівень розрахунків підприємств ТКЕ Рівненської, Кіровоградської, Закарпатської, Черкаської, Херсонської та інших областей.

Також росте заборгованість перед ДК «Газ України» АЕК «Київенерго» - борг за спожитий у 2008-2009 рр. природний газ перевищує 768,7 млн. грн., рівень оплати в 2009 р. - 56%.

ДК «Газ України» звертає увагу керівництва місцевих органів влади і підприємств ТКЕ на необхідність терміново провести розрахунки за поточне споживання і погасити заборгованість за природний газ, використаний в опалювальному сезоні 2008-2009 рр.

Довідка УНІАН. Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001р. №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.

Згідно з вимогами Закону України «Про теплопостачання» (ст. 13), відповідальність за забезпечення теплом населених пунктів покладена на місцеві органи влади.