Українська компанія хотіла ризикнути здоров'ям 140 іноземців?

Компанія зірвала екскурсійну поїздку делегатів 3-ї міжнародної конференції «Чорноморський контейнерний саміт 2009» на катамарані «Хаджібей» в акваторії порту «Южний», оскільки не подав офіційну заявку на проведення екскурсії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні прес-служби МТП «Южний», переданому УНІАН.

При цьому в прес-службі заявили, що звинувачення компанії «Трансінвестсервіс» на адресу керівництва порту в нібито безпідставній відмові в заході пасажирського катамарана «Хаджібей» в акваторію Аджаликського лиману є помилковою інформацією.

«Якби навіть за 24 години до проведення екскурсії акваторією порту надійшла офіційна заявка, якої досі немає, то й тоді єдиним можливим варіантом проведення екскурсії стало б висадження пасажирів катамарану на причалі портофлоту, пересаджування їх на автобуси і переїзд до місця призначення». «Сумніваюся, що «140 делегатів з 14 країн світу», знаючи, що їх запрошують прогулятися акваторією порту, де вантажаться хімічно небезпечні вантажі, захотіли б ризикувати життям і здоров`ям», - зазначив капітан порту «Южний» Л.ЧАЙКОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. 1-2 жовтня 2009 року в Одесі проходить III міжнародний «Чорноморський контейнерний саміт 2009». Про це повідомила прес-служба Одеського порту. Організатором заходу виступили видавництво «Порти України» та інформаційно-аналітичний центр «BlackSeaTrans». Під час саміту мала б відбутися презентація нового контейнерного терміналу компанії «Трансінвестсервіс» потужністю 400 тисяч TEU (перша черга) в акваторії порту Южний.

Державне підприємство «Морський торговий порт «Южний» засноване в 1978 році, розташоване в акваторії Аджаликського лиману, за 30 км на північний схід від Одеси, є одним з найбільш глибоководних портів на Чорному морі. Порт здатний приймати судна дедвейтом (вантажопідйомністю) до 150 тис. тонн та обслуговує основні експортні і транзитні вантажопотоки навалювальних, вугільно-рудних, генеральних, хімічних і наливних вантажів.

За підсумками 7 місяців 2009 року вантажооборот порту, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зріс на 9,1% і склав 10 млн. 826,4 тис. тонн.

За 7 місяців портом було оброблено 447 суден і 101 тис. 447 напіввагонів, заробітна плата працівників порту зросла на 16%. За перше півріччя 2009 року порт «Южний» переказав до держбюджету 187,2 млн. грн.

Вантажооборот порту в 2008 р. склав 21 млн. 698 тис. тонн.