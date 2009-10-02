Податкова каже, що бюджет перевиконується

За оперативними даними Державної податкової адміністрації України (ДПАУ), план надходжень до загального фонду Держбюджету в січні-вересні 2009 р. виконаний на 101,8%, фактично надійшло 73,476 млрд. грн., додатково бюджет одержав 1 млрд. 276,5 млн. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті ДПАУ.

По податку на прибуток надійшло 22 млрд. 767,6 млн. грн. (додатково 1 млрд. 802 млн. грн.), по акцизному збору з вироблених в Україні товарів – 9 млрд. 641,2 млн. грн. (+846 млн. грн.), по рентній платі за видобування природного газу – 559,6 млн. грн. (+231,4 млн. грн.), по частині прибутку, яка вилучається до бюджету, – 654,4 млн. грн. (+69,8 млн. грн.).

Згідно з інформацією, в січні-вересні ц.р. до Зведеного бюджету надійшло 124,489 млрд. грн. податків, зокрема до Державного бюджету – 80 млрд. 944,4 млн. грн., до місцевих бюджетів – 43 млрд. 544,6 млн. грн.

На розрахункові рахунки платників податків в січні–вересні ц.р. відшкодовано 28 млрд. 989,4 млн. грн. податку на додану вартість, тобто у розмірі, визначеному бюджетним розписом.

У вересні, за оперативними даними, до загального фонду Держбюджету перераховано 8 млрд. 617,2 млн. грн. Бюджетний розпис виконаний на 100,6%.

Платникам податків у вересні відшкодовано 7 млрд. 115,2 млн. грн. ПДВ.