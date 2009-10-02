У Києві розстріляли власника ТЦ, дружина - в заручниках (додані фото)

У Києві на Окружній дорозі (вул. Петропавловська, 12) неподалік шпалерного ринку невідомі розстріляли власника меблевого супермаркету та його охорону.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, інцидент стався близько 14.40. Відомо, що людей було госпіталізовано з вогнепальними пораненнями. Торговий центр, за інформацією джерела, має назву “Форум”.

Нападники зникли на двох автомобілях, один з яких згодом потрапив у ДТП. Як повідомляє джерело, водія цього автомобіля було виявлено мертвим з вогнепальним пораненням. Також співрозмовник агентства зазначив, що нападники взяли у заручники дружину власника супермаркету. За деякими даними, власник торгового центру відомий на прізвисько «Курд».

На місце скоєння злочину виїхали слідчі оперативні групи міліції.

Фото УНІАН