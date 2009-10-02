Міжбанківські долар і євро пішли на вихідні переможцями

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,3510/8,3960 грн./дол., на 11:00 ціни виросли – 8,4160/8,4640 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,4820/8,5040 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 12:30 Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні з валютної пари CHF/UAH з ціною відсікання 7,69 грн. за швейцарський франк.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2770/0,2790 грн./рубль, на 11:00 ціни піднялися - 0,2787/0,2809 грн./рубль і на 12:00 встановилися на значеннях 0,2807/0,2824 грн./рубль. На час закриття торгів ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2808/0,2821 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився і становить 30,18 рубля за долар (+0,0925).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4505/1,4560 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,1340/12,2035 грн./євро, на 11:00 ціни пішли вгору – 12,2410/12,2945 грн./євро і на 12:00 досягли рівня 12,3350/12,3735 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 12,3360/12,3620 грн./євро.

За даними НБУ, середньозважений курс долара США за підсумками торгів на міжбанку становив 8,27822 грн./дол.