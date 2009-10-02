«Сірі» мобільники з жовтня не відключатимуть

Поки що ніхто не відключатиме «сірі» мобільні телефони (телефони, не внесені до узагальненої бази даних Українського державного центру радіочастот) з жовтня 2009 року у зв`язку з набранням чинності з 1 жовтня 2009 року ряду положень нормативних актів з реалізації телефонів в Україні. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ).

Згідно з повідомленням, відключення «сірих» телефонів з 1 жовтня ні комісія, ні Український державний центр радіочастот (УДЦР) не оголошували. Йшлося про попередження власників таких телефонів у термін до 90 днів легалізувати «сірий» мобільний телефон. Як повідомили в НКРЗ, після закінчення цього терміну справу про встановлення походження такого телефону буде передано до суду, який і винесе ухвалу про відключення.

У НКРЗ також виразили заклопотаність розповсюдженням деякими ЗМІ некоректної інформації про нібито невиконання комісією своїх розпоряджень щодо створення, наповнення і поточної роботи бази кодів IMEI мобільних телефонів.

Як наголошується в повідомленні Нацкоміссії, «узагальнена база кодів IMEI працює і продовжує поповнюватися щодня». Щоправда, деякі оператори інформацію за кодами IMEI «на даний час подали не в повному обсягу або без дотримання певних вимог». Операторам-порушникам направлено листи-попередження про термінове надання інформації.

НКРЗ також визнала «за доцільне нагадати», що ввезення легальних мобільних телефонів до України «за останні місяці збільшилося в 4,5 разу», що стало можливим завдяки введенню бази кодів IMEI мобільних телефонів.

Нагадаємо, оператори мобільного зв`язку повинні були до 1 вересня 2009 року завершити формування списків кодів IMEI мобільних телефонів у своїх мережах для передачі цих списків в УДЦР, а до 30 вересня подати в УДЦР коди ІМЕІ терміналів, які обслуговувалися цими операторами станом на 1 вересня 2009 року, для їх внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ.

Такий порядок визначено рішенням Національної комісії з питань регулювання зв`язку №1339 від 5 лютого 2009 року “Про затвердження Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв”, згідно з яким коди IMEI всіх мобільних телефонів, які ввозяться і реалізуються в Україні, а також обслуговувалися операторами до 1 вересня 2009 року повинні бути внесені до узагальненої бази даних УДЦР.

Довідка УНІАН. IMEI - міжнародний ідентифікатор мобільного устаткування, який складається з 15 цифр і є унікальним для кожного мобільного телефону. Код встановлюється на заводі при виготовленні телефону і служить для його ідентифікації в мережі оператора.

Узагальнена база даних кодів IMEI мобільних телефонів інформаційної системи має три реєстри: "білий" список, "чорний" список і "сірий" список. До "білого" списку заносяться номери кодів мобільних телефонів, які дозволені для застосування в мережах операторів мобільного зв`язку. Це все номери телефонів, які зареєстровані в мережах операторів до 1 вересня 2009 року або легально ввезені до України. До "чорного" списку заносяться номери мобільних телефонів, які не внесені до "білого" списку або зареєстровані органами МВС як крадені (оператори не мають права обслуговувати ці телефони). До "сірого" списку входять номери телефонів, які не зареєстровані ні в "білому", ні в "чорному" списку. Впродовж трьох місяців телефони з цього списку переходять в "білий" або "чорний" список (залежно від результатів перевірки легальності таких телефонів).