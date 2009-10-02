За хабар затримано начальника карного розшуку

У Шостці Сумської області працівниками Служби безпеки України затримано начальника сектору карного розшуку Шосткінського міськрайвідділу міліції за підозрою у вимаганні та отриманні хабара в розмірі 1000 доларів США.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прокурора Сумської області Олексій ДЕРЕВ’ЯНКО, встановлено, що правоохоронець вимагав та отримав від жительки Шостки хабар за вирішення питання щодо непритягнення її чоловіка до кримінальної відповідальності.

Правоохоронця було затримано «на гарячому» під час отримання хабара.

За матеріалами УСБУ в Сумській області Шосткінською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Міліціонера затримано в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України.

Крім того, прокуратура Ковпаківського району Сум передала до суду кримінальну справу стосовно оперуповноваженого сектору кримінального розшуку Зарічного в місті Суми райвідділу міліції, який вимагав і отримав від жителя обласного центру 300 доларів США за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності.