Чому Путін відмовив Тимошенко в кредиті - думка експерта

Росія відмовила Україні в кредиті у розмірі 5 млрд. дол. з політичних міркувань.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив член правління Інституту сучасного розвитку, доктор економічних наук Євген ГОНТМАХЕР.

«Мені здається, немає жодних об`єктивних причин відмови РФ надати кредит Україні - це суто політика. Триває гра навколо українських президентських виборів», - сказав Є.ГОНТМАХЕР.

«Росія пообіцяла кредит Болгарії і Сербії, чим Україна гірша, тільки тим, що там відбувається складна політична гра навколо того, хто стане наступним Президентом України і на яких умовах він дружитиме або не дружитиме з Росією», - додав він.

За його словами, в цьому питанні немає економічного підгрунтя.

Водночас експерт зазначив, що 5 млрд. дол. у кризовий час для Росії не маленька сума.

«Для Росії це не мала сума. Це приблизно 150 млрд. руб. Нам шкода було 20 млрд. руб. на перепис населення, мотивуючи це відсутністю грошей», - сказав він. За його словами, багато країн, наприклад США, видають кредити іншим країнам, незважаючи на дефіцит бюджету.

Є.ГОНТМАХЕР зазначив, що йдеться про кредит, а не про грант.

«Я впевнений, що Україна надійний боржник, і вона ці гроші віддала б. Якщо не грошима, то власністю, наприклад ГТС, чого давно хоче Росія. Давати кредити – це вигідно», - вважає він.

«Якщо надійний боржник – він віддасть з відсотками. У цьому сенсі Білорусь боржник дуже не надійний на відміну від України тому, що Мінськ проводить допотопну радянську економічну політику і їх економічний потенціал дуже низький. Україна, хоч і з деякими перегинами, проводить ринкову політику», - додав він.

Є.ГОНТМАХЕР не виключає, що питання про виділення кредиту Україні може знову стати актуальним залежно від того, хто стане Президентом України.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН заявив, що Росія не надасть Україні кредит на 5 млрд. дол., який вона просить, а також не дасть Білорусі останній транш в 500 млн. дол. з кредиту в 2 млрд. дол.

«Ми уважно спостерігаємо за виконанням програми МВФ (щодо кредитування України). Ми як члени МВФ підтримуємо виділення фондом кредиту Україні, але на двосторонній основі ми не плануємо (давати кредит)», - заявив глава російського Мінфіну.

Як повідомлялося, Україна на початку цього року зверталася до Росії за кредитом на закупівлю газу для закачування в підземні сховища.

Україна співробітничає з МВФ за схваленою в листопаді 2008 року дворічною програмою на загальну суму 16,43 млрд. дол. для боротьби з наслідками світової фінансової кризи. Київ вже одержав від фонду три транші. Кредит МВФ надано на 15 років під 4% річних.