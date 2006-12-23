У київському метро людина впала під поїзд і загинула

Вчора, 22 грудня на станції "Палац "Україна" о 17:26 під електропоїзд, який рухався у напрямку станції метро „Либідська", впав громадянин Мамчур М.І., 1948 року народження, який від отриманих травм загинув, повідомляє прес-служба МНС України.

За інформацією прес-служби, в результаті події було припинено рух електропоїздів, який пізніше поновився. Близько 1 години 5 хвилин поїзди курсували за малим радіусом.

Правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці працювала опергрупа Головного міськуправління МНС.