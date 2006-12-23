Кримські татари не виключають акцій громадянської непокори

Кримські татари - жителі новостворюваних масивів компактного проживання сьогодні в ході першого дня роботи 5-ої сесії IV Курултаю розповсюдили заяву, в якій міститься прохання до делегатів національного з`їзду вважати сигналом "до оголошення загальної мобілізації для захисту національних інтересів кримськотатарського народу" будь-яку спробу утиску прав кримських татар на землю з боку державних або інших структур. Як передає кореспондент УНІАН, текст із таким проханням роздавався в будівлі, де проходило засідання Курултаю.

"Нас позбавляють найелементарніших прав - права на землю, на власне житло, навіть права на протест, навіть права на захист. Судове й чиновницьке беззаконня, явне ігнорування наших елементарних прав досягли апогею. Деструктивні сили наполегливо, всупереч інтересам українського народу штовхають нас до радикальних методів захисту", - підкреслюється в зверненні, яке має в своєму розпорядженні кореспондент УНІАН.

У цьому документі міститься різка критика Комуністичної партії України, представник якої є автором закону про кримінальну відповідальність за самозахоплення. "Їхній головний вовкулак, чудово знаючи, до чого це може призвести в Криму, ініціював ухвалення закону про кримінальну відповідальність за самовільне заняття земельної ділянки", - зазначають кримські татари.

Як йдеться в заяві, сьогодні в автономії практично немає жодної кримськотатарської сім`ї, "яка тим або іншим способом не бере участь в акціях, пов`язаних із земельним питанням, і немає жодного нашого співвітчизника байдужого до землі". "Це питання носить загальнонаціональний характер", - заявляють кримські татари - автори звернення, при цьому вони стверджують, що "десятки тисяч кримських татар, які відстоюють свої права шляхом створення нових масивів компактного проживання" не захоплюють землю, а "повертають її законним власникам" і мають намір надалі захищати свої права.

Автори документа звертаються до делегатів Курултаю з проханням ухвалити такі рішення як: доручити Меджлісу кримськотатарського народу розробити план дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації, для оперативності реагування право ухвалювати рішення про оголошення загальної мобілізації кримськотатарського народу покласти на голову Меджлісу тощо.

У коментарі журналістам лідер Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ сказав, що у кримських татар можуть бути різні точки зору щодо подальшого розвитку подій. При цьому М.ДЖЕМІЛЄВ підкреслив, що подібне звернення, швидше за все, не знайде підтримки у делегатів Курултаю. "Таке навряд прийматиметься", - заявив глава Меджлісу.