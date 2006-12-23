Бойко: конкретніші переговори треба вести після похорону

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО сподівається на спадкоємність україно-туркменських газових відносин. Про це він повідомив журналістам після приїзду до Ашгабата для участі в похороні Президента Туркменістану Сапармурата Ніязова.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.БОЙКО сказав, що «ми висловлюємо глибоке співчуття туркменському народу у зв’язку зі смертю С.Ніязова».

За словами міністра, україська делегація прибула, щоб віддати шану «людині, яка зробила великий внесок у наші стосунки» «Сподіваюсь, що буде спадкоємність у наших відносинах, що наші відносини у газовій сфері будуть розвиватися», - зазначив Ю.БОЙКО.

Міністр сподівається, що буде стабільна ситуація, «виходячи з того, що всі розуміють, що рівень стратегічного партнерства не допускає різких коливань».

Ю.БОЙКО нагадав, що до 2005 року товарообіг між Україною та Туркменістаном був на рівні 3,5 млрд. доларів, з них 2 млрд. становила торгівля газом, а 1,3 – інвестиційні проекти.

За словами міністра, «після того було втрачено торгівлю, ситуація з інестиційними проектами також стала важкою». «Це, безперечно, проблема, яку потрібно буде вирішувати», - сказав Ю.БОЙКО.

Він повідомив, що українське керівництво вело діалог з президентом С.Ніязовим і сподівається, що діалог вестиметься так само і з новим керівництвом.

Міністр зазначив, що проекти, в яких беруть українські компанії, зокрема, це міст через Амудар’ю, реконструкція компресорних станцій, меліораційне коло під Ашгабатом, військове спіробітництво, мають розвиватися.

Також Ю.БОЙКО дав зрозуміти, що конкретніші переговори щодо україно-туркменських економічних відносин треба буде вести після закінчення церемонії поховання С.Ніязова.

Він також додав, що Україна, виходячи з власних національних інтересів буде підтримувати будь-який проект, в якому бере участь українська промисловість і який буде корисний для української економіки.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація прибула в суботу до Ашгабата, щоб в неділю зранку взяти участь в церемонії прощання з померлим Президентом Туркменістану С.Ніязовим.