У Туркменії з'явився новий "козир" у переговорах з Газпромом

Як пише газета "Ведомости", Ашгабат має намір заборонити реекспорт свого газу. Туркменія чекає, що до кінця жовтня Росія відновить закупівлі її газу. Поки Москва та Ашгабат не домовилися про його ціну та об`єми.

Раніше "Газпром" сам чинив так само - щоб не допускати перепродажу газу і не створювати конкурентів. Але з 2001 року, після запиту з Єврокомісії, концерн прибрав заборону на реекспорт з європейських контрактів. Це правило діяло тільки відносно країн СНД.

Эхо Москвы