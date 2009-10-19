Без світла досі лишаються 87 населених пунктів України
10:10, 19 жовтня 2009Суспільство
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Наслідки негоди
У двох областях України через негоду без світла залишаються 87 населених пунктів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Львівській області – 81 населений пункт, в Івано-Франківській – 6.
Станом на 7.00 сьогоднішнього дня бригади ВАТ «Львівобленерго» відновили енергопостачання 681 населеного пункту Львівської області, відновлений електрозв’язок з 285 населеними пунктами (залишилися 60).
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