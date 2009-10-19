Без світла досі лишаються 87 населених пунктів України

У двох областях України через негоду без світла залишаються 87 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Львівській області – 81 населений пункт, в Івано-Франківській – 6.

Станом на 7.00 сьогоднішнього дня бригади ВАТ «Львівобленерго» відновили енергопостачання 681 населеного пункту Львівської області, відновлений електрозв’язок з 285 населеними пунктами (залишилися 60).