Кому дісталась мільйонна пенсійна картка ПриватБанку

Власником мільйонної пенсійної картки, випущеної КБ «ПриватБанк», став житель Житомира, генерал-майор у відставці Анатолій ЄМЕЛЬЯНОВ.

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник голови Пенсійного фонду України Валентин КОРОНІВСЬКИЙ і голова Правління КБ «ПриватБанк» Олександр ДУБІЛЕТ вручили власнику картки сертифікат про випуск мільйонної картки, пенсійну і кредитну картки, а також подарунок - плазмовий телевізор.

Довідка УНІАН. КБ «ПриватБанк» є уповноваженим банком з виплати пенсій з 2000 року. На сьогодні банком випущено 1 млн. пенсійних карток.

На сьогодні КБ «ПриватБанк» емітував понад 11,7 млн. пластикових карток. Національна мережа банківського обслуговування “ПриватБанку” включає понад 2 280 філіалів і відділень, 3 364 банкомати і 24 198 POS-терміналів по всій Україні.