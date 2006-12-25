Чи продасть Хорошковський телеканал своєму новому начальнику?

У разі продажу максимальна ціна телеканалу «Інтер» може скласти 300-360 млн. доларів. Так прокоментував інформацію, що з`явилася в деяких ЗМІ, про можливу зміну власників телеканалу «Інтер» аналітик інвестиційної компанії VAB Capital Олександр ХОРОЛЕЦЬ.

«За нашими оцінками, виходячи з аналізу коефіцієнтів по зіставних компаніях, з урахуванням швидких темпів зростання ринку і телеканалу «Інтер» (зокрема, середнє зростання виручки компанії протягом минулих п`яти років склало близько 51% щороку), максимальна ціна може скласти 300-360 млн. доларів», - зазначив він. За його словами, «головними чинниками ціноутворення є ринкова частка, зростання доходів, і додаткові переваги, як, наприклад, контроль над потужним інформаційним ресурсом».

Останнім часом ряд ЗМІ обнародували інформацію про можливу зміну власників телеканалу «Інтер», зокрема про підготовлюваний або вже здійснений продаж першим заступником секретаря РНБО Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ пакета акцій каналу, що належить йому. Найчастіше серед можливих претендентів на придбання телеканалу називався секретар РНБО Віталій ГАЙДУК і корпорація «Індустріальний союз Донбасу». У той же час на сьогодні поки що не було одержано підтвердження з офіційних джерел про можливу зміну власників каналу чи про підготовку до цього. Раніше представники компанії СКМ заявляли, що запропонована В.ХОРОШКОВСЬКИМ ціна за телеканал “була неприйнятною, тому угода не відбулась”.

Довідка УНІАН. Телеканал “Інтер” - один з провідних українських телевізійних каналів. Частка в українському телеефірі в листопаді становила 19%. Акціонерами телекомпанії є Українська асоціація економічного співробітництва і розвитку “Діловий світ” (Київ), ВАТ “Громадське російське телебачення” (Москва) і ТОВ “Пегас Телебачення” (Київ).