”Мінну війну” в Харкові на сьогодні закінчено

Усі повідомлення про замінування кількох харківських супермаркетів, які надходили телефоном від невідомих сьогодні у другій половині дня, були фальшивими.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків обласної міліції Лариса ВОЛКОВА, ні в кількох супермаркетах «Таргет» та його складських приміщеннях, ні в двох магазинах «РОСТ», про замінування яких повідомляли невідомі, «жодних вибухових речовин не знайдено».

Сьогодні з усіх «замінованих» 9 об’єктів були евакуйовані люди. На місцях подій по кілька годин працювали слідчо-оперативні групи, працівники вибухо-технічної служби, представники МНС, повідомила Л.ВОЛКОВА.

«Телефонні повідомлення від невідомих не підтвердилися», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові через повідомлення про замінування паралізована найбільша у місті торгова мережа супермаркетів «Таргет».

Пізніше надійшло ще два повідомлення про замінування двох супермаркетів “РОСТ”.