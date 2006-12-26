Кабмін: за підсумками року ріст ВВП становитиме 6,7%

Уряд прогнозує за підсумками 2006 року, що зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) становитиме 6,7%, промислового виробництва – 6%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні під час відвідин Київського державного авіаційного заводу «Авіант».

За його словами, «за всіма показниками йде зростання».

При цьому він додав, що єдине – уряд прогнозує від’ємне сальдо зовнішньоторговельних операцій на рівні 4,5 млрд. доларів.

Довідка УНІАН. Реальний валовий внутрішній продукт України в січні-листопаді 2006 р. порівняно з відповідним періодом минулого року становив 106,7%, у листопаді – 108,2%.

Зростання промислового виробництва за 11 місяців становило 5,6%, у листопаді до жовтня - 0,2%.

При формуванні Держбюджету на 2006 рік Кабінет Міністрів виходив з прогнозу зростання ВВП у 2006 році 7%, показника інфляції - 8,7%.

Мінекономіки прогнозувало, що за підсумками 2006 року зростання промислового виробництва залишиться на торішньому рівні - 3%, у грудні поліпшило до 5,7%.