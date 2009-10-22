Автомобіль «швидкої» протаранив локомотив потягу

У середу, 21 жовтня, о 14.15, у с Нижня Яблунька Турківського району Львівщини сталося зіткнення машини швидкої медичної допомоги Турківської районної лікарні з локомотивом вантажного поїзду № 4901.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської обласної державної адміністрації, аварія сталася на залізничному переїзді на 163 км залізничного перегону «Турка-Яблунька», який не охороняється, при справній сигналізації.

Водія автомобіля з травмами госпіталізовано в Турківську ЦРЛ. Під час зіткнення пасажирів в кареті медичної допомоги не було.

Причини дорожньо-транспортної пригоди розслідуються, проте вже встановлено, що автомобіль «швидкої» під час ДТП виїжджав не за викликом.