Литвин провів Посла Туреччини додому

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Туреччина в Україні Ердоганом Шеріфом ІШТДЖАНОМ у зв’язку з завершенням його дипломатичної місії в нашій країні.

Про це повідомляє прес-служба ВР.

В.ЛИТВИН від імені українського парламенту подякував послу за конструктивну і плідну роботу, яку він здійснював в Україні, і наголосив, що «завдяки зусиллям пана посла вдалося зміцнити політичні контакти між нашими країнами, вони набули системного характеру», активно розвивалися контакти на міжпарламентському рівні.

Під час зустрічі сторони висловили спільну думку, що незважаючи на сучасну складну економічну ситуацію та фінансову кризу, Україна і Туреччина мають добру договірно-правову базу, що дає можливість «перебувати в процесі роботи», просуватися вперед. За словами посла, турецькі інвестори дедалі більше працюють в Україні, зростають обсяги товарообороту між двома країнами. «Я намагався робити усе, аби покращити наші двосторонні відносини і відносини у регіональному масштабі», - підкреслив Е.ІШТДЖАН. Він висловив переконання, що майбутні президентські вибори засвідчать той високий рівень демократії, який є в Україні і який є незворотнім.