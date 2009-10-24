НБУ дозволив «Укргазбанку» цільове кредитування економіки

Національний банк України (НБУ) своєю постановою №618/БТ від 15 жовтня 2009 року дозволив «Укргазбанку» здійснювати цільове кредитування реального сектору економіки.

Про це сказано в повідомленні «Укргазбанку», переданому агентству УНІАН.

У повідомленні вказується, що згідно з даною постановою, максимальний обсяг кредитування, дозволеного банку в 2009-2010 роках, становить 1,5 млрд. грн. При цьому в перелік компаній, яким надаватимуться позики, входять: НАК «Нафтогаз України», ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Миронівський хлібопродукт», Південно-Західна залізниця, Придніпровська залізниця, Одеська залізниця, ВАТ «Укртелеком».

«Значне поліпшення фінансового стану банку дозволило нам звернутися в НБУ з проханням дозволити проводити активні операції. Правління НБУ дослухалося до наших аргументів. Для забезпечення фінансової підтримки реального сектору економіки й стабільності роботи банку було ухвалено рішення дозволити нам здійснювати цільове кредитування. Для цього будуть використані кошти, одержані від рекапіталізації, – відзначив голова правління «Укргазбанку» Олександр МОРОЗОВ. – Сьогодні, як ніколи, компанії потребують кредитних коштів. Думаю, що в перспективі вказаний ліміт буде розширено і, крім того, ми зможемо почати кредитувати фізичних осіб».

Довідка УНІАН. ПАТ АБ «Укргазбанк» (Київ) створено в 1993 році і сьогодні входить до групи найбільших банків України.

У 2008 році банк одержав прибуток у розмірі 204 млн. грн.

У першому півріччі 2009 року збиток банку становив 76,419 млн. грн.

За січень-вересень 2009 року збиток «Укргазбанку» становив 1,784 млрд. грн.

За результатами докапіталізації «Укргазбанку» за участю держави з 16 липня 2009 року Міністерство фінансів України є власником 81,5789% акцій банку.