МВФ сподівається на Ющенка

Міжнародний валютний фонд (МВФ) чекає, що Президент України Віктор Ющенко накладе вето на прийнятий Верховною Радою 20 жовтня закон про підвищення мінімальних пенсій і зарплат зазначається в повідомленні МВФ.

"Місія МВФ відвідала Київ, де проаналізувала економічну політику влади, яка підтримується фондом в рамках програми надання стабілізаційної допомоги. Місія встановила, що економічна ситуація в Україні поліпшується завдяки виконанню умов цієї програми, проте закликала керівництво країни до дисципліни і коригувань у деяких ділянках для збереження позитивної тенденції", - йдеться в повідомленні фонду.

МВФ чекає, що Президент, прем`єр і голова Національного банку вживуть заходів до відхилення прийнятого парламентом закону про підвищення зарплат і пенсій, оскільки "він входить у суперечність з умовами програми відновлення економіки, схваленої МВФ".

Рада ухвалила цей закон за ініціативи Партії регіонів, яка вимагала підвищення соціальних стандартів і з літа фактично блокувала роботу парламенту.

Законопроект підтримав Блок Литвина. На зустрічі із спікером Ради в Києві голова місії МВФ Джейла Пазарбазіолу висловила занепокоєння ухваленням цього документа, який, за її словами, ставить під питання виконання держбюджету України і істотно збільшить його дефіцит. Проте В.Литвин певен, що "Міжнародний валютний фонд дасть черговий транш, тому що процес відносин між країною, між урядом і МВФ зайшов далеко".

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила, що уряд рекомендуватиме Президентові накласти вето на прийнятий Радою закон. За словами прем`єр-міністра, ухвалення цього закону буде катастрофою для країни.