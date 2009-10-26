Міліція вилучила 51 рушницю, 12 сіток і 5 самогонних аппаратів

Вінницька міліція упродовж вересня-жовтня вилучила на території області 51 одиницю мисливської зброї та 1 пристрій для відстрілу гумових куль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано у повідомленні відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, правоохоронцями за цей період було перевірено 456 власників зброї.

Також під час відпрацювання правоохоронцями вилучено і знищено 160 літрів самогонної закваски, 42 літри самогону, 5 самогонних апаратів. Міліція спільно з представники природоохоронної служби також виявили та вилучили 12 залишених рибальських сіток, де було 93 кг різносортової риби.