СБУ встановила 40 ”активістів” харківських заворушень 16 грудня

Служба безпеки України встановила близько 40 осіб - активних учасників заворушень 16 грудня у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє веб-сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на інформацію начальника Управління служби безпеки України в Харківській області Андрія МУХАТАЄВА, яку він оприлюднив на сесії облради.

Керівник УСБУ поінформував про хід розслідування інциденту, що трапився у Харкові 16 грудня по вулиці Клочківська, 197. Він нагадав, що 23 грудня СБУ прийняла рішення про порушення кримінальної справи за ознаками ч.2 ст. 294 Кримінального кодексу України «масові заворушення».

«Я хочу навести декілька цифр, щоб ви зрозуміли, що за ці три дні було зроблено в рамках слідства. Нами отримано і досліджено понад 50 годин різних відеоматеріалів. По кожному об`єкту нами складена фототаблиця, в якій зафіксовано окремі епізоди і фрагменти подій, що відбулися. По цим таблицям нами встановлено на сьогоднішній день понад 200 учасників подій і близько 40 активних учасників того, що відбулося», - повідомив начальник УСБУ.

А.МУХАТАЄВ також заявив, що окремими особами здійснюється тиск на хід розслідування даного кримінального злочину. «Скажу, що особи, зацікавлені в дестабілізації, продовжують чинити психологічний тиск на свідків, продовжують дестабілізувати ситуацію в місті. Непоодинокі факти нанесення тілесних ушкоджень, спроби залякування членів сімей деяких громадян», - повідомив начальник УСБУ.

Крім того, за його словами, особи, які не зацікавлені у всебічному і об`єктивному розслідуванні цієї кримінальної справи, намагаються втручатися в процес документування ступеня тяжкості тілесних ушкоджень в окремих лікувальних закладах.

А.МУХАТАЄВ також повідомив, що слідству відомі факти надання консультаційних послуг з боку окремих представників судових органів, правоохоронних органів, які протидіють всебічному розслідуванню цієї кримінальної справи: «Нам ці особи відомі, і ми реагуватимемо згідно з законами».

«Всі ці спроби разом з правоохоронними органами і органами прокуратури ми припинятимемо жорстко, не дивлячись на осіб», - заявив А.МУХАТАЄВ.

Слідством встановлено, що у подіях 16 грудня брали участь не тільки харків`яни але й представники інших регіонів. «Ми встановлюємо місця їх мешкання, роль і місце у цих подіях. Нам допомагають колеги з інших регіональних управлінь СБУ та Центральний апарат. Повинен вам сказати - ці люди ніколи не відрізнялися політичною активністю, що дає підставу вважати, що їх участь була організована і направлена згодом на дестабілізацію обстановки», - заявив А.МУХАТАЄВ.

«Останні події, які відбувалися в Харкові, свідчать: люди, які дозволяють собі ставити у небезпеку пасажирів, що знаходяться у повітрі, намагаються піти від відповідальності, прикриваючись за партійною приналежністю. Хабарники і корупціонери намагаються сховатися за партійні значки. У цьому випадку і в цих подіях відбуваються аналогічні ігри. Харків ніколи не буде кримінальною столицею, кому б це не подобалося», - заявив А.МУХАТАЄВ.

Звертаючись до депутатів, керівник УСБУ також сказав: «Я б хотів, щоб у нас з вами була громадянська мужність довести розслідування цієї кримінальної справи до правового, справедливого висновку і вирішення».

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня у Харкові після мітингу проти будівництва торгового комплексу по вул. Клочківській,197, сталися масові сутички і побиття громадян у присутності керівників міськради та загонів міліції. 18 грудня керівництво торгової групи «Таргет» звинуватило Харківського міського голову Михайла ДОБКІНА та секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА у провокуванні масових безпорядків та побитті громадян 16 грудня ц.р. у Харкові.

Кримінальну справу за фактом масових заворушень у Харкові, що сталися 16 грудня ц.р., порушила Служба безпеки України за ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України (організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, а також активна участь у масових заворушеннях). Кримінальну справу за фактами масових безпорядків, які сталися 16 грудня у Харкові, а також за фактом службової недбалості працівників міліції, порушила прокуратура Харківської області.